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Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд

Ford изменил планы по электровнедорожникам и понесет расходы до $1,9 млрд
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor отказалась от производства полностью электрических трехрядных внедорожников и сделает их гибридными, говорится в сообщении компании.

Ford зафиксирует неденежные расходы в размере около $400 млн из-за списания стоимости некоторых производственных активов в связи с этим отказом.

Изменение планов может стоить компании еще до $1,5 млрд в виде дополнительных издержек, добавила она.

Кроме того, Ford откладывает запуск новых электропикапов на год, до 2027 года.

Ford Ford Motor США
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