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Ford в III квартале сократил чистую прибыль на четверть

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor в третьем квартале сократил чистую прибыль на 26%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $892 млн, или 22 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,2 млрд, или 30 центами на акцию за сопоставимый период годом ранее. Показатель включает объявленные ранее расходы в размере $1 млрд, связанные с электромобилями.

Скорректированная прибыль составила 49 центов на акцию.

Выручка увеличилась на 5%, до $46,2 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали прибыль без учета разовых факторов на уровне 46 центов на акцию при выручке в $45,2 млрд.

Скорректированный показатель EBIT в минувшем квартале составил $2,55 млрд против $2,2 млрд за аналогичный период годом ранее.

При этом EBIT в сегменте электромобилей была отрицательной, составив минус $1,22 млрд на фоне "ожидаемого ценового давления" по всей отрасли, перекрывшего эффект от оптимизации расходов подразделения на $500 млн.

В июле-сентябре Ford поставил 1,095 млн машин против 1,086 млн за аналогичный период годом ранее.

Компания также ухудшила годовой прогноз скорректированной EBIT до $10 млрд с $10-12 млрд. Между тем скорректированный свободный денежный поток в этом году теперь ожидается на уровне $7,5-8,5 млрд, а не $6,5-7 млрд. Прогноз EBIT в сегменте электромобилей улучшен до минус $5 млрд с минус $5-5,5 млрд.

Кроме того, автопроизводитель объявил квартальные дивиденды в размере 15 центов на акцию с выплатой 2 декабря и закрытием реестра акционеров 7 ноября.

Акции Ford упали на 6% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в понедельник после публикации отчетности.

Ford США
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