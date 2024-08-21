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Unilever отзовет в США 137 тысяч упаковок фруктового льда из-за рисков для аллергиков

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, отзывает в США около 137 тысяч упаковок фруктового льда Popsicle Jolly Rancher в виде леденцов на палочке из-за возможного содержания в них молока, которое не указано в качестве ингредиента.

Потребление этого продукта лицами с аллергией на молоко или сильно выраженной чувствительностью к нему может вызвать сильную или опасную для жизни аллергическую реакцию, говорится в пресс-релизе американского подразделения компании.

Уже зафиксировано два случая аллергической реакции в связи с потреблением Popsicle Jolly Rancher.

Отзыв касается только одиночных упаковок, реализуемых преимущественно через фургоны с мороженым, буфеты и другие специализированные торговые точки. Упаковки с 18 леденцами, которые продаются в продуктовых магазинах и розничных сетях, кампания не затрагивает.

Отзываемые товары поставлялись оптовым дистрибьюторам и операторам с 1 февраля по 15 августа 2024 года.

Unilever США
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