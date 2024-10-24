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Unilever увеличил выручку в III квартале на 4,5%, сильнее прогноза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Британо-нидерландский концерн Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, увеличил выручку в третьем квартале на 4,5% при повышении продаж в натуральном выражении на 3,6% и подъеме цен на 0,9%.

Оборот компании практически не изменился по сравнению с третьим кварталом прошлого года, составив $15,242 млрд, говорится в пресс-релизе Unilever.

Консенсус-прогноз аналитиков, собранный самой компанией, предполагал увеличение оборота до 15,49 млрд евро с 15,24 млрд евро годом ранее.

Эксперты также прогнозировали повышение выручки Unilever на 4,2%, объема продаж в натуральном выражении - на 3,2%, цен - на 1%.

Компания зафиксировала рост продаж во всех категориях производимой продукции. Выручка от продажи товаров для красоты и здоровья увеличилась на 6,7%, товаров личной гигиены - на 4,4%, товаров для дома - на 1,9%, продуктов питания - на 1,5%.

Unilever подтвердила прогноз на 2024 год, согласно которому ее выручка повысится на 3-5%.

Акции компании подорожали на 3,9% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 32%.

Unilever
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