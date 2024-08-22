В Аденском заливе было атаковано торговое судно

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Торговое судно, проходившее через Аденский залив близ Йемена, зафиксировало пять взрывов в непосредственной близости, сообщило в соцсети Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан судна сообщил о двух взрывах в воде в непосредственной близости от судна. Впоследствии капитан сообщил о третьем взрыве. Затем еще о двух", - сказано в сообщении.

В это время судно находилось примерно в 105 км к югу от йеменского города Аден.

По данным управления, экипаж не пострадал, после взрывов судно продолжило путь в порт назначения.

UKMTO отмечает, что идет расследование этого инцидента. Пока ответственность за нападение никто на себя не взял. Тем не менее, западные СМИ отмечают, что как правило такие атаки проводят йеменские мятежники-хуситы.