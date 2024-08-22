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В Красном море спасли команду танкера после удара предположительно хуситов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Экипаж французского эсминца, который принимает участие в оборонительной миссии ЕС "Аспидес" ("Щит") в Красном море, спас команду танкера Sounion, которая была вынуждена покинуть судно из-за пожара, вызванного ударом, предположительно нанесенным йеменскими мятежниками-хуситами, сообщает в четверг Associated Press (АР).

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После того, как команда покинула танкер, он лег в дрейф, но к настоящему времени уже поставлен на якорь. О том, продолжается ли на танкере пожар, не сообщается. Также не сообщается название французского эсминца, который пришел на помощь команде танкера.

Танкер шел под греческим флагом, в его команде двое граждан России и 23 филиппинца.

АР называет этот удар самым существенным в Красном море за последние несколько недель.

Нападение было совершено накануне. Сначала с лодок его из огнестрельного оружия обстреляли неизвестные. Затем по нему выпустили четыре либо снаряда, либо начиненных взрывчаткой беспилотника.

Хуситы пока не взяли на себя ответственность за эти нападения.

Красное море хуситы
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