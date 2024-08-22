В Красном море спасли команду танкера после удара предположительно хуситов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Экипаж французского эсминца, который принимает участие в оборонительной миссии ЕС "Аспидес" ("Щит") в Красном море, спас команду танкера Sounion, которая была вынуждена покинуть судно из-за пожара, вызванного ударом, предположительно нанесенным йеменскими мятежниками-хуситами, сообщает в четверг Associated Press (АР).

После того, как команда покинула танкер, он лег в дрейф, но к настоящему времени уже поставлен на якорь. О том, продолжается ли на танкере пожар, не сообщается. Также не сообщается название французского эсминца, который пришел на помощь команде танкера.

Танкер шел под греческим флагом, в его команде двое граждан России и 23 филиппинца.

АР называет этот удар самым существенным в Красном море за последние несколько недель.

Нападение было совершено накануне. Сначала с лодок его из огнестрельного оружия обстреляли неизвестные. Затем по нему выпустили четыре либо снаряда, либо начиненных взрывчаткой беспилотника.

Хуситы пока не взяли на себя ответственность за эти нападения.