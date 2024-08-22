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В Еврокомиссии заявили, что "Росатом" не является объектом санкций ЕС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ядерная энергетика РФ не находится под санкциями ЕС, и ограничительные меры Евросоюза не распространяются на "Росатом", заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Франческа Далбони.

"ЕС принял 14 пакетов (санкций - ИФ), которые включают меры по энергетическому сектору. Но ядерная энергетика не подпадает под эти меры, и "Росатом" не является подсанкционной организацией", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на просьбу прокомментировать поступающие в бюджет РФ доходы дочерней компании "Росатома" в Нидерландах Uranium One.

Представитель ЕК пояснила, что санкции, принимаемые Евросоюзом, всегда утверждаются единогласно государствами-членами, это относится к их компетенции, и она не может комментировать решения Совета ЕС.

Глава службы официальных представителей ЕК Эрик Мамер добавил, что, когда речь заходит о санкциях, не следует забывать о вопросе сбалансированности: "нужно, чтобы последствия для России были более значительными, чем для ЕС в различных секторах, связанных с санкциями".

По его словам, ЕС усиленно работает, чтобы обеспечить "максимальный уровень независимости, что касается энергетики", соответствующая логика предусмотрена европейским планом энергетической независимости REPowerEU, и зависимость Евросоюза от России "сократилась феноменальным образом".

"Но надо помнить, что энергетические инфраструктуры существуют и используются давно, и когда мы говорим о ядерной энергетике, невозможно взять и отключить ее на следующий день", - резюмировал Мамер.

ЕК ЕС Росатом
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