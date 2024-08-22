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Число заявок на пособие по безработице в США выросло на уровне прогноза

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. – до 232 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 228 тыс., а не 227 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок также до 232 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным агентства Bloomberg.

Показатель продолжает оставаться существенно выше среднего уровня текущего года, отмечает Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 236 тыс. против 236,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 10 августа, выросло до 1,863 млн по сравнению с пересмотренными 1,859 млн неделей ранее.

Между тем эксперты ожидали повышения до 1,870 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,864 млн.

США
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