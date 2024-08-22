Поиск

Deutsche Bank достиг прогресса в переговорах с экс-акционерами Postbank, подавшими иски

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG добился значительного прогресса в переговорах с бывшими акционерами Postbank, купленного им более десяти лет назад.

Экс-акционеры Postbank оспаривают в суде сумму сделки, утверждая, что стоимость банка при покупке была занижена.

В четверг Deutsche Bank заявил, что достиг соглашения с 80 истцами, на долю которых приходится почти 60% всех исков. Оно предполагает выплаты акционерам в размере 31 евро за каждую акцию.

Банк ожидает, что на урегулирование претензий истцов уйдет порядка 45% суммы, зарезервированной на эти цели. Остальные резервы будут распущены, говорится в пресс-релизе Deutsche Bank. Ранее он сообщал, что зарезервировал 1,3 млрд евро на возможные судебные издержки в связи с делом Postbank.

Позитивный эффект для доналоговой прибыли в результате этого в третьем квартале составит порядка 430 млн евро, говорится в пресс-релизе Deutsche Bank. Сумма роспуска резервов может увеличиться в случае достижения соглашений с другими истцами, отмечают в банке.

"С учетом этой ситуации мы пересмотрим наш план распределения прибыли и обсудим его с регулятором", - сообщил представитель банка.

Акции Deutsche Bank подорожали на 4% в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 18%.

Deutsche Bank Postbank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Блумера и его жены

С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Блумера и его жены

Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Роспотребнадзор поставит странам Африки тест-системы для выявления оспы обезьян

Что случилось этой ночью: четверг, 22 августа

Кеннеди-младший может объявить о выходе из президентской гонки и объединить усилия с Трампом

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Клинтон выступил на съезде Демпартии с призывом голосовать за Харрис

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры

Левые угрожают Макрону импичментом, если он не одобрит их кандидата в премьеры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });