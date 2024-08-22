Deutsche Bank достиг прогресса в переговорах с экс-акционерами Postbank, подавшими иски

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG добился значительного прогресса в переговорах с бывшими акционерами Postbank, купленного им более десяти лет назад.

Экс-акционеры Postbank оспаривают в суде сумму сделки, утверждая, что стоимость банка при покупке была занижена.

В четверг Deutsche Bank заявил, что достиг соглашения с 80 истцами, на долю которых приходится почти 60% всех исков. Оно предполагает выплаты акционерам в размере 31 евро за каждую акцию.

Банк ожидает, что на урегулирование претензий истцов уйдет порядка 45% суммы, зарезервированной на эти цели. Остальные резервы будут распущены, говорится в пресс-релизе Deutsche Bank. Ранее он сообщал, что зарезервировал 1,3 млрд евро на возможные судебные издержки в связи с делом Postbank.

Позитивный эффект для доналоговой прибыли в результате этого в третьем квартале составит порядка 430 млн евро, говорится в пресс-релизе Deutsche Bank. Сумма роспуска резервов может увеличиться в случае достижения соглашений с другими истцами, отмечают в банке.

"С учетом этой ситуации мы пересмотрим наш план распределения прибыли и обсудим его с регулятором", - сообщил представитель банка.

Акции Deutsche Bank подорожали на 4% в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 18%.