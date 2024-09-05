Deutsche Bank урегулировал претензии первого истца по делу Postbank

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG достиг мирового соглашения с инвестиционно-издательской компанией Effecten-Spiegel, первой из акционеров купленного им Postbank подавшей на него в суд из-за предполагаемого занижения стоимости последнего, пишет Financial Times.

В рамках соглашения Deutsche Bank выплатит Effecten-Spiegel 36,5 евро из расчета на одну акцию Postbank.

В августе Deutsche Bank заявил, что договорился об урегулировании претензий 80 истцов, на долю которых приходится почти 60% всех исков по делу Postbank, с выплатой им 31 евро на акцию.

По словам акционеров Postbank, крупнейший банк Германии в соответствии с законом должен был предложить им 57,25 евро за акцию вместо 25 евро, поскольку получил контроль над активом раньше, при гораздо более высоких котировках.

Deutsche Bank вошел в капитал Postbank в 2008 году, иск Effecten-Spiegel последовал в 2010 году. Долгое время этот иск был единственным.

Deutsche Bank ожидал, что на урегулирование претензий истцов уйдет порядка 45% суммы, зарезервированной на эти цели. Остальные резервы будут распущены, говорилось в его августовском пресс-релизе. Ранее он сообщал, что зарезервировал 1,3 млрд евро на возможные судебные издержки в связи с делом Postbank.

Акции Deutsche Bank дорожают на 4,2% на торгах в четверг.