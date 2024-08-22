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Ставки по ипотеке в США опустились до минимума с мая 2023 года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились до минимальных уровней с середины мая прошлого года.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,46% годовых по сравнению с 6,49% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 7,23%.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 5,62% годовых против 5,66% неделей ранее и 6,55% год назад.

"Хотя ставки по ипотеке оставались относительно стабильными в течение последних нескольких недель, более слабые поступающие экономические данные предполагают, что ставки будут плавно снижаться до конца года, - полагает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - В начале этого месяца ставки упали и держатся чуть ниже 6,5%, чего недостаточно, чтобы мотивировать потенциальных покупателей жилья".

По его мнению, для повышения интереса со стороны потенциальных приобретателей жилья стоимость кредитов должна опуститься еще на 1 процентный пункт.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в четверг составляет 3,876% годовых по сравнению с 3,915% неделей ранее.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

США
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