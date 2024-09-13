Ставки по ипотеке в США упали до минимума с февраля 2023 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США опустились до минимума с февраля прошлого года.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам 12 сентября составляла 6,2% годовых по сравнению с 6,35% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее ставка находилась на отметке 7,18%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставлялись в среднем под 5,27% годовых против 5,47% неделей ранее и 6,51% год назад.

"Ставки по ипотеке упали более чем на полпроцента за последние шесть недель и находятся на самом низком уровне с февраля 2023 года, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Но, несмотря на улучшение условий с ипотечными ставками, потенциальные покупатели остаются в стороне, поскольку им приходится иметь дело с сочетанием высоких цен на жилье и постоянного дефицита предложения".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в пятницу составляет 3,65% годовых по сравнению с 3,71% неделей ранее.