Глава ФРБ Филадельфии заявил, что Федрезерву следует начать смягчение политики в сентябре

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо начать смягчение денежно-кредитной политики в сентябре, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер.

"Нам нужно начать методично опускать ставку", - сказал он в интервью CNBC в Джексон-Хоуле, где в четверг начался ежегодный экономический симпозиум.

Он отметил, что в данный момент не готов говорить о том, следует ли снизить ставку на 25 базисных пунктов или на 50 б.п. на сентябрьском заседании.

"Мне необходимы статданные еще за пару недель", - сказал Харкер.

Глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз, которая также находится в Джексон-Хоуле, заявила в интервью агентству Bloomberg, что не видит "серьезных красных флажков" в экономике США, которые требовали бы резкого снижения ставки. Федрезерву, по ее словам, следует смягчать политику постепенно.

Коллинз отметила, что она сфокусирована на "обеспечении устойчивости американского рынка труда при дальнейшем сдерживании инфляции".

"В этом контексте я действительно считаю, что уменьшение ставки ФРС в скором времени будет уместным", - сказала она.

"Я полагаю, что очень важно начать калибровку монетарной политики, но делать это следует постепенно, - добавила Коллинз.

Протокол июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), опубликованный в среду, показал, что американский ЦБ готов приступить к снижению ставки, находящейся в настоящее время в диапазоне 5,25-5,5%. Большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ставка должна быть опущена, если инфляция в США продолжит ослабляться, говорится в протоколе заседания.

Ни Харкер, ни Коллинз не имеют права голоса в FOMC в этом году.