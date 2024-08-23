Глава ФРБ Атланты заявил, что борьба с инфляцией в США еще далека от завершения

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в США еще далека от целевого уровня, заявил CNBC президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

"Если посмотреть, где сейчас инфляция, можно увидеть, что она еще не особенно близка к нашим целям, - сказал он. - У нас на сайте есть индикатор базовой инфляции, и он все еще мигает красным. Не таким красным, как раньше. Он был ярко-, ярко-красным, но наш путь еще далек от завершения".

Недавно Бостик заявлял, что допускает снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в сентябре. Ранее он также говорил, что прогнозирует одно снижение в 2024 году.

На вопрос CNBC, продолжает ли он придерживаться этого прогноза, Бостик ответил, что еще размышляет над этим.

Трейдеры на рынках производных инструментов ожидают снижения ставок американским ЦБ на трех оставшихся заседаниях в этом году в совокупности на 100 базисных пунктов, отмечает MarketWatch.

"Рынкам не терпится, чтобы мы закончили [борьбу с инфляцией], - сказал Бостик. - Что касается меня, то я думаю, что нам совсем не помешает напомнить себе, что американская экономика так быстро не движется, и это терпение будет оправданно".