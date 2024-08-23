У США остаются вопросы о целях и задачах Украины в Курской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - У Вашингтона, несмотря на пояснения Киева, остаются вопросы к украинцам относительно целей и задач в Курской области России, сообщила на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Относительно целей, я вас отсылаю к тому, что президент (Украины Владимир - ИФ) Зеленский сообщил несколько дней назад - это создание буферной зоны. У нас по этому поводу остаются вопросы. Мы пытаемся понять больше, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя", - заявила Сингх.

По ее словам, по всем этим вопросам министр обороны США Ллойд Остин намерен контактировать с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

В ответ на вопрос журналиста, нарушает ли использование украинцами американского оружия в Курской области какие-либо политические установки США, представитель Пентагона сказала, что "наша политика позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защитить себя от российских атак, идущих через этот приграничный регион".

"Этот приграничный регион включает Курск (Курскую область - ИФ). И включает Сумы (Сумскую область Украины - ИФ), и получается, они защищают себя от российских атак в этом регионе", - добавила она.