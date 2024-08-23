США подготовили новый пакет военной помощи Киеву на $125 млн

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена направит Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.

В пакет войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, противотанковые переносные комплексы Javelins и другие, системы и оборудование для борьбы с беспилотниками, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, транспортные средства и другое оборудование, информирует агентство.

В публикации отмечается, что "объявление может быть сделано уже в пятницу, накануне дня независимости Украины". Поставки оружия осуществляются по распоряжению президента и будут произведены со складов Пентагона, чтобы ускорить доставку.

АР обращает внимание, что поставка намечена на период, когда Вашингтон работает с Киевом над тем, "чтобы лучше понять вторжение Киева в Россию".

Как заявила журналистам на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх, у США, несмотря на пояснения Киева, остаются вопросы относительно целей и задач действий Украины в Курской области РФ. "Относительно целей, я вас отсылаю к тому, что президент (Украины Владимир - ИФ) Зеленский сообщил несколько дней назад - это создание буферной зоны. У нас по этому поводу остаются вопросы. Мы пытаемся понять больше, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя", - заявила Сингх.

По ее словам, по всем этим вопросам министр обороны США Ллойд Остин намерен контактировать с главой украинского Минобороны Рустемом Умеровым.