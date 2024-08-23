На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Сунднукур на полуострове Рейкьянес близ города Гриндавик на юго-западе Исландии начал извергаться в ночь на пятницу, сообщают исландские СМИ.

"Сейсмоактивность началась в 20:48 (23:48 мск). Вскоре после появились признаки деформации и начался лавовый поток. Примерно через полчаса, в 21:26 (00:26 мск) началось непосредственно извержение с восточной стороны Сундукура", - сообщил журналистам представитель метеорологического бюро Бенедикт Офейгссон.

Как подчеркивает телеканал RUV, "лава не течет в сторону Гриндавика", однако штормовая погода способствует распространению клубов дыма и газов от извержения над Гриндавиком и над морем. Лавовый поток продолжает двигаться со скоростью 2 км/ч на северо-запад. Власти уже провели эвакуацию людей из близлежащих районов города.

Профессор геофизики Магнус Туми Гудмундссон, облетевший зону извержения на вертолете береговой охраны, сообщил RUV, что многое может произойти в ближайшие часы, специалисты продолжают наблюдать, а как далеко уйдет лава, пока не ясно.