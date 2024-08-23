Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 23 августа

В порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа затонувшего парома, Харрис согласилась стать кандидатом в президенты США от Демпартии, извержение вулкана в Исландии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасены 17 членов экипажа затонувшего в порту "Кавказ" парома, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев. Позднее в МЧС РФ заявили, что остается неизвестной судьба одного члена экипажа, его ищут спасатели.

- Камала Харрис согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии. Выступая перед однопартийцами вице-президент заявила среди прочего, что будет твердо стоять на стороне Украины и союзников по НАТО, пообещала всемерно обеспечивать безопасность Израиля.

- Около 250 человек эвакуировали из зоны лесного пожара у курорта Домбай в Карачаево-Черкесии. По словам главы региона Рашида Темрезова, эвакуированные обеспечены всем необходимым – вода, сухпайки.

- США подготовили новый пакет военной помощи Украине на $125 млн. При этом, как заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, у Вашингтона остаются вопросы относительно целей и задач Киева в Курской области РФ.

- На юго-западе Исландии началось извержение вулкана Сунднукур. По данным местных СМИ, лава не течет в сторону расположенного рядом города Гриндавика, однако штормовая погода способствует распространению над ним клубов дыма и вулканических газов.

- Силы ПВО перехватили и уничтожили в ночь на пятницу четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью и три над Курской.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп прервал интервью телеканалу по соображениям безопасности

Харрис согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии

Харрис согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии

США подготовили новый пакет военной помощи Киеву на $125 млн

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Блумера и его жены

С затонувшей близ Сицилии яхты подняли тела банкира Блумера и его жены

Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

Переговоры о прекращении огня в Газе перенесены на следующую неделю

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Роспотребнадзор поставит странам Африки тест-системы для выявления оспы обезьян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });