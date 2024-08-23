Что случилось этой ночью: пятница, 23 августа

В порту "Кавказ" спасли 17 членов экипажа затонувшего парома, Харрис согласилась стать кандидатом в президенты США от Демпартии, извержение вулкана в Исландии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спасены 17 членов экипажа затонувшего в порту "Кавказ" парома, сообщил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев. Позднее в МЧС РФ заявили, что остается неизвестной судьба одного члена экипажа, его ищут спасатели.

- Камала Харрис согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии. Выступая перед однопартийцами вице-президент заявила среди прочего, что будет твердо стоять на стороне Украины и союзников по НАТО, пообещала всемерно обеспечивать безопасность Израиля.

- Около 250 человек эвакуировали из зоны лесного пожара у курорта Домбай в Карачаево-Черкесии. По словам главы региона Рашида Темрезова, эвакуированные обеспечены всем необходимым – вода, сухпайки.

- США подготовили новый пакет военной помощи Украине на $125 млн. При этом, как заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, у Вашингтона остаются вопросы относительно целей и задач Киева в Курской области РФ.

- На юго-западе Исландии началось извержение вулкана Сунднукур. По данным местных СМИ, лава не течет в сторону расположенного рядом города Гриндавика, однако штормовая погода способствует распространению над ним клубов дыма и вулканических газов.

- Силы ПВО перехватили и уничтожили в ночь на пятницу четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью и три над Курской.