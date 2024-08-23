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США готовят сеть баз и аэродромов в Тихом океане на случай конфликта с КНР

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - США продолжают создавать рассредоточенную сеть баз в Тихом океане, которая повысит боеспособность американской авиации в случае вооруженного конфликта с КНР, заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвин Эллвин. Об этом пишут Defense news.

Эллвин добавил, что нужны еще шаги по защите этих баз от возможного нападения.

Издание напоминает, что командование ВВС США в случае конфликта опасается масштабного ракетного удара КНР по базам в Японии и на острове Гуам, после которого возможности американской авиации действовать в районе Тихого океана резко снизятся. В связи с этим началась реализация концепции Agile Combat Employmen ("Гибкое боевое применение"), согласно которой подразделения ВВС развернут в большем количестве мест, на менее крупных объектах, и это повысит выживаемость авиации. Планируется, что ВВС смогут базироваться в гражданских аэропортах и на аэродромах с минимальным количеством сооружений и оборудования.

Однако, отметил Эллвин, устранить угрозу ударов по таким базам тоже не удастся: опасность будут представлять не столько беспилотники, для которых будет трудно пересекать протяженные пространства Тихого океана, сколько баллистические и крылатые ракеты. Генерал объяснил, что системами ПРО не удастся прикрыть каждую базу, поэтому части с ПРО придется перемещать при необходимости для защиты конкретного объекта.

Он отметил, что еще один прием, показавший надежность на практике, это установка ложных целей. Также, по его словам, придется уделить время обеспечению устойчивости командования и управления базами, мерам защиты против радиоэлектронной борьбы и кибератак.

США обещали дать ответ на расширение присутствия КНР в тихоокеанском регионе. В сентябре 2022 года Вашингтон обнародовал новую стратегию отношений с государствами Тихого океана, направленную на более активное взаимодействие более чем с десятком стран.

ВВС США Гуам США Япония Дэвин Эллвин Тихий океан Китай
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