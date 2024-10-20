США модернизируют летные поля в ряде районов Тихого океана для противостояния КНР

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Военные США ведут модернизацию взлетно-посадочных полос в различных районах Тихого океана, чтобы иметь возможность рассредоточить боевую авиацию и повысить ее шансы на выживаемость при гипотетическом конфликте с КНР, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

"Цель состоит в том, чтобы не сконцентрировать наши самолеты в одном месте и сделать из них одну большую заманчивую мишень. Их надо рассредоточить, а также тут есть элемент гибкости, когда самолет не привязан к одной конкретной базе", - заявил заместитель главы воздушных и киберопераций в Тихоокеанских ВВС США Майкл Уинклер.

По данным WSJ, беспокойство США вызывает мощный ракетный арсенал КНР, который не даст держать всю авиацию на крупных базах на Гуаме и в Японии. Теперь США ведут реконструкцию базы "Эр Бейс" - одной из девяти, к которым имеют доступ на Филиппинах, чтобы она могла принимать американские самолеты. Также идет перестройка летного поля на острове Тиниан в составе Северных Марианских островов и расширение международного аэропорта, чтобы там могли базироваться 12 самолетов-топливозаправщиков.

На Гуаме США возвращают в строй летное поле времен Второй мировой войны, вновь стали использовать еще одну полосу на базе ВМС и задействуют при учениях местный аэропорт. Планируется удлинить за $400 млн взлетно-посадочную полосу на островах Яп в составе Федеративных Штатов Микронезии, провести реконструкцию инфраструктуры на острове Сайпан и минимум на двух объектах н Палау.

Кроме того, США инвестируют средства в две базы ВВС на территории Австралии - в Дарвине и в Тиндале: последняя должна принимать в итоге не только истребители, но и бомбардировщики B-52.

По словам Уинклера, США хотят получить доступ к как можно большему количеству летных полей. Так, по его словам, на филиппинском острове Лусон есть шесть - семь подходящих точек. Япония и Филиппины обладают целым рядом потенциально пригодных для ВС США военных объектов и взлетно-посадочных полос для гражданских самолетов. Однако, уточнил Уинклер, Вашингтону придется вести непростые, с учетом экономического влияния КНР на регион, переговоры с союзниками и дружественными партнерами с целью получить доступ к этим объектам в случае военного конфликта.

В феврале на учениях Valiant Shield самолеты США и союзников перемещались между базами на Гуаме, Сайпане и Тиниане. Впервые в учениях участвовали американские истребители, вылетевшие из Японии, с баз в Мацусиме и Хатинохе, куда при согласии Токио США также могут перебросить самолеты при боевых действиях. В августе американское командование передислоцировало бомбардировщики B-2 в Австралию на базу около Брисбена.

США ранее обещали дать ответ на расширение присутствия КНР в тихоокеанском регионе. В сентябре 2022 года Вашингтон обнародовал новую стратегию отношений с государствами Тихого океана, направленную на более активное взаимодействие с более чем десятком стран.