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В Германии на авиабазе НАТО ужесточали меры безопасности из-за подозрения на саботаж

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Германии проверка на авиабазе НАТО в Гайленкирхене не выявила следов саботажа, сообщает Spiegel. Ранее на базе ужесточали меры безопасности из-за возможной угрозы.

На вопрос издания сотрудник базы ответил, что в ночь на 23 августа никаких необычных происшествий зафиксировано не было.

Ожидается, что днем на базе вернут стандартный режим безопасности и возобновится обычная деятельность.

Авиабаза располагается на западе ФРГ вблизи границы с Нидерландами. Здесь держат самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и наведения AWACS.

В Германии недавно произошло несколько инцидентов, которые имели отношение к безопасности военных объектов.

НАТО Германия Гайленкирхен
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