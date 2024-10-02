Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал проект постановления Совета ЕС о юридических рамках для новых санкций против России за "дестабилизирующую деятельность", сообщают бельгийские СМИ.

По их информации, ЕС и НАТО считают, что за "серией инцидентов с целью дестабилизировать" государства-члены этих союзов стоит Россия. Речь идет о разного рода "гибридных атаках", жертвами которых, в частности, считают себя Германия, Латвия, Польша и Эстония, по данным европейских дипломатических источников журналистов.

В ЕС и НАТО видят в этом "российскую попытку ослабить западную поддержку Украины".

Этот новый режим санкций будет применяться в отношении лиц и организаций, которых в ЕС сочтут причастными к осуществлению подобных действий. Будущие санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страны Евросоюза.

Те же источники сообщили, что после официального утверждения постановления Советом ЕС, которое состоится в ближайшие дни, Евросоюз будет публиковать имена лиц и названия организаций, которые подпадут под новые санкции.

ЕС принял уже 14 пакетов санкций против России в связи с украинской ситуацией.