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Двое россиян пропали без вести после схода оползня на Пхукете

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Оползень разрушил виллу в районе Карон на острове Пхукет в Таиланде, погибли пятеро граждан Мьянмы и Таиланда, ведутся поиски двух туристов из России, сообщает Thai Pbs.

"Экстренные службы провинции Пхукет проводят спасательную операцию в районе Карон, где в результате проливных дождей сошел оползень и накрыл жилые дома и улицы", - пишет издание.

"В одной из вилл спасатели нашли пять тел. Предположительно, среди них четверо граждан Мьянмы и одна гражданка Таиланда. Также на вилле проживала супружеская пара из России. Пока они числятся пропавшими без вести", - информирует Thai Pbs.

По словам заместителя губернатора Пхукета, всего в результате схода оползня пострадали 50 домов, погибли восемь человек, пострадавших доставили в больницу района Чалонг.

Таиланд Пхукет РФ
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