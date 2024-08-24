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Двое россиян погибли в результате оползня на Пхукете

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Супружеская пара из России погибла в результате оползня на тайском острове Пхукет, личности россиян установлены, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Генконсульстве РФ.

"Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян - мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения - установлены. Их родственники оповещены, в ближайшее время будет решаться вопрос организации репатриации тел на Родину", - сказали в ведомстве.

Представитель Генконсульства РФ выразил соболезнования родным и близким погибших вследствие стихийного бедствия на острове.

Как сообщалось, в районе Карон в результате проливных дождей сошел оползень и накрыл жилые дома и улицы. По словам заместителя губернатора Пхукета, всего в результате схода оползня пострадали 50 домов, погибли восемь человек.

Пхукет Таиланд Генконсульство РФ
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