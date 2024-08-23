Боррель заявил, что место ЕС на мировой арене зависит от итогов конфликта на Украине

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Итоги конфликта на Украине станут определяющими для геополитического будущего Евросоюза, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"То, что произойдет с Украиной, определит также и наше геополитическое будущее. Мы должны думать об Украине и принять участие в игре", - сказал он на конференции в Испании.

"Мы часть этой игры. Мы не участники войны, но мы участники конфликта", - разъяснил он.

По словам Борреля, исход этого конфликта определит ситуацию с безопасностью для ЕС.