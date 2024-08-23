Поиск

Боррель заявил, что место ЕС на мировой арене зависит от итогов конфликта на Украине

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Итоги конфликта на Украине станут определяющими для геополитического будущего Евросоюза, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"То, что произойдет с Украиной, определит также и наше геополитическое будущее. Мы должны думать об Украине и принять участие в игре", - сказал он на конференции в Испании.

"Мы часть этой игры. Мы не участники войны, но мы участники конфликта", - разъяснил он.

По словам Борреля, исход этого конфликта определит ситуацию с безопасностью для ЕС.

ЕС Жозеп Боррель Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Двое россиян пропали без вести после схода оползня на Пхукете

С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела всех погибших

С затонувшей у Сицилии яхты подняли тела всех погибших

Премьер Грузии заявил, что парламент страны может стать однопартийным

Что случилось этой ночью: пятница, 23 августа

Трамп прервал интервью телеканалу по соображениям безопасности

Харрис согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии

Харрис согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии

США подготовили новый пакет военной помощи Киеву на $125 млн

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });