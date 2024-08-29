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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Италия по-прежнему против ударов Киева ее оружием по России

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Риме не намерены разрешать Украине применять итальянское оружие для ударов по территории России, заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни. Об этом пишет Corriere della sera.

"Италия не меняла свою позицию по оружию для Украины: мы запрещаем Киеву использовать получаемое от итальянской стороны оружие для ударов по российской территории", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Италия "отправляла, в основном, оборонительное вооружение". Сейчас итальянские военные готовят для передачи Украине батарею ЗРК SAMP/T. "Это тоже - оборонительное вооружение. Его нельзя использовать на российской территории" - сказал Таяни.

"Мы подчеркиваем, что не находимся в состоянии войны с Россией. НАТО с Россией не воюет. Поэтому, с нашей точки зрения, Украина может использовать получаемое оружие только на украинской территории", - заявил он.

При этом он признал, что каждая страна, оказывающая военную помощь Киеву, сама решает, на каких условиях делает это.

Ранее за снятие ограничений на использование получаемого Киевом из Европы оружия выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Италия МИД НАТО Украина
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