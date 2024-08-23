США включили в SDN List заполярный филиал "Норникеля" и ГРК "Быстринское"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Минфин США включил в санкционный список АО "Норильский горно-металлургический комбинат им. Завенягина", говорится в сообщении ведомства.

"Норильский комбинат" - это Заполярный филиал или Норильский дивизион "Норникеля", то есть ключевая производственная единица на Таймыре.

Также в SDN List включено ГРК "Быстринское" (Быстринский ГОК) - это Читинский дивизион "Норникеля", предприятие, производящее медный и железорудный концентраты, которые отгружаются в Китай.

Представитель "Норникеля" не комментирует ситуацию.

В SDN List вошли и другие компании группы "Норникель": ООО "НН Технические Сервисы", "Норникель Спутник" (занимается IT-проектами), АО "Норильск-Авиа", ООО "Норильский обеспечивающий комплекс", ООО "Норильский промышленный транспорт", ООО "Норильскникельремонт", ООО "Заполярная строительная компания" и ООО "Востокгеология".

Помимо Заполярного филиала и Быстринской ГРК, в состав ГМК "Норникель" входят Кольская ГМК и финский никелерафинировочный завод NN Harjavalta, которые составляют Кольский дивизион.