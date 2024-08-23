В Белом доме довольны ходом переговоров по Газе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Переговоры по перемирию в секторе Газа проходят конструктивно и продолжатся на выходных, заявил в пятницу советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы провели конструктивные дискуссии прошлым вечером в Каире, и эти дискуссии продолжаются сегодня", - приводит слова Кирби издание The Hill.

Он отметил, что контакты по Газе не прекратятся и на выходных.

В переговорном процессе по Газе, который длится уже несколько месяцев, участвуют стороны конфликта: Израиль и палестинское движение ХАМАС, а также посредники – Египет, Катар и США.

Кирби заверил, что сообщения некоторых СМИ о том, что переговоры близки к "коллапсу", неверны, и стороны, по его мнению, добиваются прогресса.

В течение недели СМИ передавали, что некоторые из сторон, вовлеченных в переговоры, высказывали скептицизм относительно скорого заключения сделки из-за требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим".

Филадельфийский коридор – граница между сектором Газа и Египтом. "Нецарим" разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в Газе.