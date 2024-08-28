Израильская делегация приехала в Доху на новый раунд переговоров по Газе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Делегация от Израиля в среду прибыла в Доху, где примет участие в очередном раунде переговоров по ситуации в секторе Газа, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

По их словам, в переговорах будут принимать участие также представители США, Египта и Катара, которые предпринимают посреднические усилия для достижения соглашения между Израилем и группировкой ХАМАС.

Согласно данным источников, на встрече посредники постараются "сблизить позиции" сторон.

В минувшие выходные в Каире прошел очередной раунд переговоров по соглашению о перемирии в Газе. Газета The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника отмечала, что они не дали результатов.

По информации ХАМАС, Израиль отказался от своего обязательства вывести войска из Филадельфийского коридора и коридора "Нецарим", выдвинул дополнительные требования, такие как проверка палестинцев по их возвращении на север анклава после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

В то же время телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя израильских властей сообщил, что участникам переговоров о перемирии в Газе удалось достичь прогресса по некоторым спорным темам, в частности, по Филадельфийскому коридору - границе между анклавом и Египтом, где Израиль хочет сохранить свой контроль.

"Есть понимание того, что Израиль останется вдоль Филадельфийского коридора, но в очень ограниченных масштабах, возле ключевых точек", - пояснил источник. Однако он отметил, что не знает, каковы будут масштабы планируемого израильского присутствия.