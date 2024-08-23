Байден призвал Нетаньяху отвести войска от границы Египта и сектора Газа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден попросил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху отвести израильские войска от границы между Египтом и сектором Газа. Об этом сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на израильские источники.

По их данным, соответствующую просьбу Байден озвучил в минувшую среду в ходе телефонного разговора с Нетаньяху.

Источники указали, что выполнение такого условия позволит продолжить переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и палестинскими группировками из Газы.

Портал отмечает, что Нетаньяху лишь частично согласился на просьбу Байдена: он выразил готовность отвести израильские силы только с одной из позиций на границе Египта и сектора Газа.

Переговорный процесс по Газе длится уже несколько месяцев. В нем участвуют стороны конфликта – Израиль и палестинское движение ХАМАС, а также посредники – Египет, Катар и США.

В течение недели СМИ сообщали, что некоторые из сторон, вовлеченных в переговоры, высказывали скептицизм относительно скорого заключения сделки из-за требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим".

Филадельфийский коридор – граница между сектором Газа и Египтом. "Нецарим" разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в Газе.