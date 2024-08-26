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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 19:40

Глава МИД Ирана пообещал поддержку любой сделки по Газе, на которую согласится ХАМАС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Иран поддержит любую сделку о прекращении огня в секторе Газа, которую одобрит группировка ХАМАС, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом сообщает EFE.

"Любой договор, на который согласятся наши друзья из палестинского сопротивления и ХАМАС, поддержит и Иран", - пообещал Аракчи.

Министр также сказал, что Иран приветствует усилия Катара, направленные на "немедленное прекращение войны и преступлений, которые совершает сионистский режим в секторе Газа, а также на прекращение огня в анклаве".

В ночь на понедельник The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника отметила, что очередной раунд переговоров по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, который проходил в Каире в выходные, не дал результатов.

По словам собеседника издания, "процесс будет продолжен в ближайшие дни в рамках рабочих групп для дальнейшего рассмотрения остающихся вопросов и деталей".

Ранее сообщалось, что некоторые участники переговоров высказывали скептицизм относительно скорого заключения сделки из-за требований премьер-министра Израиля Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим", который разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в Газе.

Египетские источники заявили AP 21 августа, что ни они, ни ХАМАС не согласятся на такие условия. Также израильские СМИ сообщали, что переговорщики от страны критикуют позицию Нетаньяху.

Хроника 07 октября 2023 года – 26 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Аббас Аракчи Египет Иран ХАМАС МИД Катар Израиль
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