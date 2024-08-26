Глава МИД Ирана пообещал поддержку любой сделки по Газе, на которую согласится ХАМАС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Иран поддержит любую сделку о прекращении огня в секторе Газа, которую одобрит группировка ХАМАС, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом сообщает EFE.

"Любой договор, на который согласятся наши друзья из палестинского сопротивления и ХАМАС, поддержит и Иран", - пообещал Аракчи.

Министр также сказал, что Иран приветствует усилия Катара, направленные на "немедленное прекращение войны и преступлений, которые совершает сионистский режим в секторе Газа, а также на прекращение огня в анклаве".

В ночь на понедельник The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника отметила, что очередной раунд переговоров по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, который проходил в Каире в выходные, не дал результатов.

По словам собеседника издания, "процесс будет продолжен в ближайшие дни в рамках рабочих групп для дальнейшего рассмотрения остающихся вопросов и деталей".

Ранее сообщалось, что некоторые участники переговоров высказывали скептицизм относительно скорого заключения сделки из-за требований премьер-министра Израиля Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим", который разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в Газе.

Египетские источники заявили AP 21 августа, что ни они, ни ХАМАС не согласятся на такие условия. Также израильские СМИ сообщали, что переговорщики от страны критикуют позицию Нетаньяху.