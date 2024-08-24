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Неизвестный зарезал трех человек на фестивале в Германии

Неизвестный зарезал трех человек на фестивале в Германии
Фото: Christoph Reichwein/picture alliance via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Неизвестный злоумышленник напал с ножом на посетителей фестиваля в немецком Золингене. Как сообщает Associated Press, погибли три человека, ранены не менее восьми, пять из них в тяжелом состоянии.

Нападавшего пока не удалось задержать. Предположительно он действовал один.

Полиция не сообщает, установлена ли личность преступника. Местным жителям рекомендовано сохранять осторожность. Правоохранительные органы открыли интернет-портал, куда свидетели могут загрузить видео с мероприятия или сообщить иную информацию, которая поможет в расследовании.

"Фестиваль разнообразия" по случаю 650-летия города стартовал в пятницу и должен был продолжаться до воскресенья. На центральных улицах были намечены выступления музыкантов, акробатов и другие развлечения.

Нападение произошло в толпе перед одной из сцен.

В Золингене проживает около 160 тыс. человек, он расположен неподалеку от Кельна и Дюссельдорфа.

В последнее время власти Германии выражали обеспокоенность участившимися случаями преступлений с использованием холодного оружия. В МВД стран предлагают ужесточить контроль и за таким видом оружия и разрешить иметь при себе в общественных местах ножи с длиной лезвия не более 6 см (сейчас - 12 см).

Германия Золинген
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