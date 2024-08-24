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В ФРГ задержали подростка по подозрению в причастности к нападению в Золингене

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Германии в субботу задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в причастности к кровопролитному нападению на гостей фестиваля в городе Золинген, сообщает агентство EFE.

Следователи полагают, что задержанный знал о подготовке нападения, но ничего не предпринял для его предотвращения.

В пятницу вечером вооруженный ножом человек набросился на людей, пришедших на фестиваль. В итоге три человека погибли, восемь ранены. Нападавший скрылся с места происшествия.

Германия Золинген
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