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ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Золингене

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на гостей фестиваля в городе Золинген в Германии, сообщает в субботу ЭФЭ.

Группировка распространила заявление, в котором утверждает, что нападение было совершено "в отместку за страдания и гибель мусульман в Палестине и по всему миру".

Ранее в субботу сотрудники полиции ФРГ задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в причастности к атаке.

Следователи полагают, что задержанный знал о подготовке нападения, но ничего не предпринял для его предотвращения.

В пятницу вечером вооруженный ножом человек набросился на людей, пришедших на фестиваль. В итоге три человека погибли, восемь ранены. Нападавший скрылся с места происшествия.

Исламское государство ФРГ
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