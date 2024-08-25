Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 августа

Павел Дуров задержан во Франции, Хезболла начала операцию возмездия Израилю, 5 человек погибло от обстрела на Белгородчине

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Павла Дурова задержали во Франции в парижском аэропорту. В воскресенье ему могут быть предъявлены обвинения в нежелании модерировать правонарушения пользователей Telegram.

- Пять человек погибли, 12 ранены после удара ВСУ по белгородскому поселку Ракитное. В числе раненых трое несовершеннолетних.

- Группировка "Иcламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Золингене. В заявлении террористов говорится, что атака была совершена "в отместку за страдания и гибель мусульман в Палестине".

- "Хезболла" заявила о начале операции возмездия Израилю за убийство одного из своих командиров. В ходе первого этапа операции выпущено более 320 ракет.

- Глава ЦАХАЛ объявил о чрезвычайном положении в стране. Положение вводится на ближайшие 48 часов.