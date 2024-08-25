Задержанного во Франции Дурова поместят под стражу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Задержанного в парижском аэропорту Ле Бурже основателя Telegram Павла Дурова поместят под стражу, сообщает телеканал TF1/LCE со ссылкой на следователя.

"Павел Дуров будет помещен под стражу, это точно", - заявил он.

"На своей платформе он допустил совершение бесчисленных правонарушений и преступлений, в отношении которых он не делал ничего, чтобы модерировать или сотрудничать", - сообщил другой источник телеканала, близкий к следствию.

В воскресенье Дурову могут быть предъявлены обвинения в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, скупке краденного, детской порнографии.

Ранее сообщалось о задержании Дурова в аэропорту Ле Бурже в пригороде Парижа. По данным TF1/LCE, арест связан с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что отсутствие модерации и недостаточное сотрудничество администрации мессенджера с властями страны осложняет борьбу с преступностью.