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Павла Дурова задержали во Франции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники французской жандармерии задержали в субботу вечером предпринимателя Павла Дурова, сообщает телеканал TF-1.

По его данным, задержание прошло в районе 21:00 по Москве, когда частный самолет Дурова приземлился в аэропорту Ле-Бурже.

Телеканал поясняет, что задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что из-за отсутствия модерации и недостаточного сотрудничества администрации мессенджера с властями в стране осложняется борьба против наркоторговли, отмывания денег, мошенничества и других правонарушений.

TF-1 утверждает, что в ближайшее время Дуров предстанет перед судебным следователем. А в воскресенье ему могут предъявить обвинения.

Распоряжение о задержании Дурова действовало только на французской территории, отмечается в сообщении. Комментариев от судебных властей Франции пока нет.

Франция Ле-Бурже Павел Дуров
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