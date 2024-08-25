Армия Израиля наносит удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по объектам "Хезболла" в Ливане, после того, как ЦАХАЛ выявил подготовку движения к массированным ракетным обстрелам израильской территории.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила, что террористическая организация "Хезболла" готовится к запуску ракет по израильской территории. В качестве меры самообороны, направленной на устранение этих угроз, Армия обороны Израиля наносит удары по объектам террористов в Ливане, откуда "Хезболла" планировала начать свои нападения на израильское гражданское население", - говорится в заявлении представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

По его словам, с 8 октября группировка выпустила по Израилю более 6,7 тыс. реактивных снарядов и дронов со взрывчаткой, а "вскоре "Хезболла" запустит ракеты, а возможно, и беспилотные летательные аппараты по израильской территории". "Хезболла" готовится к широкомасштабному нападению на Израиль, подвергая опасности ливанское гражданское население", добавил представитель ЦАХАЛ.

Хагари призвал гражданское население, находящееся в районах Ливана, где действует "Хезболла", "немедленно покинуть их в целях собственной безопасности".