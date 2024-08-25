Глава ЦАХАЛ объявил о чрезвычайном положении в стране

Фото: IMAGO/Political-Moments/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении на ближайшие 48 часов чрезвычайного положения в стране, сообщает The Times of Israel.

Издание пишет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в 7:00 соберет кабинет безопасности, о чем сообщила канцелярия главы правительства. Запланированное на это утро заседание кабинета министров в полном составе отменено.

Нетаньяху и Галант в настоящее время находятся в подземном командном пункте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в штаб-квартире вооруженных сил в Тель-Авиве.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, сирены, предупреждающие о возможном воздушном нападении, продолжают звучать по всему северу Израиля.

Управление аэропортов Израиля объявляет, что из-за ситуации с безопасностью вылет рейсов из аэропорта Бен-Гурион задерживается на ближайшие несколько часов.

Как сообщалось, ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане, после того, как ЦАХАЛ выявил подготовку движения к массированным ракетным обстрелам израильской территории.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила, что террористическая организация "Хезболла" готовится к запуску ракет по израильской территории. В качестве меры самообороны, направленной на устранение этих угроз, Армия обороны Израиля наносит удары по объектам террористов в Ливане, откуда "Хезболла" планировала начать свои нападения на израильское гражданское население", - говорилось в заявлении представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.