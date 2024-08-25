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Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч снарядов "Хезболлы" при превентивных ударах

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось успешно атаковать арсеналы движения "Хезболла" и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

"Этим утром мы зафиксировали подготовку "Хезболлы" к атаке на Израиль (...) С того момента ЦАХАЛ интенсивно работает над пресечением угроз. Она уничтожила тысячи снарядов, нацеленных на север страны. Она предотвратила и другие угрозы, действует мощно, обороняясь и атакуя", - цитирует The Times of Israel слова премьера.

Нетаньяху также призвал общественность следовать рекомендациям Командования тыла Израиля.

В свою очередь в ЦАХАЛ сообщили, что в налетах на юг Ливана принимали участие около 100 истребителей, они атаковали пусковые установки "Хезболлы".

Ранее в ЦАХАЛ заявили об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане, после того, как ЦАХАЛ выявила подготовку движения к массированным ракетным обстрелам израильской территории. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении на ближайшие 48 часов чрезвычайного положения в стране.

"Хезболла" в свою очередь распространило заявление о начале ответных мер на убийство одного из командиров группировки Фуада Шукра в Бейруте в результате удара ЦАХАЛ в июле. На первом этапе движение выпустило по Израилю более 320 ракет. В пресс-службе "Хезболлы" заявили, что первый этап был "успешным", удары были нанесены по военным объектам Израиля: военным базам Майрун, Заатун и Сахель и двум базам на Голанских высотах, трем казармам и ряду опорных пунктов.

Биньямин Нетаньяху Израиль Ливан Хезболла
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