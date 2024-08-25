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"Хезболла" опровергла заявления Израиля об успешности его превентивных ударов по движению

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В движении "Хезболла" в воскресенье заявили, что заявления израильской стороны об успешных, предпринятых заранее контрмерах против атаки "Хезболлы" на Израиль не соответствуют действительности.

"Хезболла" отрицает заявления Израиля, что он заблаговременно помешал операции "Хезболлы" и нейтрализовал атаку: эти утверждения необоснованные, их не подтверждают факты на местах", - сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление "Хезболлы".

Ожидается, что позже этому вопросу уделит внимание лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в своем выступлении.

В миреВ ходе первого этапа операции возмездия Израилю "Хезболла" использовала более 320 ракетЧитать подробнее

В свою очередь источники заявили Al Mayadeen, что несмотря на все действия израильских военных, выпущенные "Хезболлой" ракеты и беспилотники достигли целей. При этом одновременный запуск 320 реактивных снарядов должен был перегрузить израильские системы ПРО "Железный купол" и другие системы обороны, пока ударные беспилотники атаковали ключевые цели.

Собеседники телеканала заявляют, что сообщения, будто Израилю удалось предотвратить атаку "Хезболлы" с использованием тысяч ракет, в том числе высокоточных, не имеют отношения к действительности.

"Хезболла" ранее распространило заявление о начале ответных мер на убийство одного из командиров группировки Фуада Шукра в Бейруте в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в июле.

Ранее в ЦАХАЛ заявили об ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане после того, как ЦАХАЛ выявила подготовку движения к массированным ракетным обстрелам израильской территории. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ удалось успешно атаковать арсеналы движения "Хезболла" и вывести из строя тысячи реактивных снарядов.

Израиль Хезболла
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