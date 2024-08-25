Шеф Пентагона распорядился оставить на Ближнем Востоке две авианосные группы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился сохранить на Ближнем Востоке присутствие двух авианосных ударных групп американских ВМС для поддержки Израиля, сообщает в воскресенье Пентагон.

"Министр отдал распоряжение сохранить в регионе присутствие двух авианосных ударных групп в качестве поддержки Израиля", - говорится в пресс-релизе представителя Пентагона Патрика Райдера.

Отмечается, что Остин сообщил об этом решении в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом.

Стороны также обсудили ответ Израиля на таки со стороны ливанского движения "Хезболла".

Ранее лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, комментируя начало ответной операции на гибель одного из командиров группировки Фуада Шукра в Бейруте при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в июле, утверждал, что бойцы его движения смогли нанести удар по базе военной разведки Израиля "Глилот" близ Тель-Авива. Он отметил, что движение атакует лишь военные объекты, а не гражданские. По словам Насраллы, основными целями в ходе атаки ранее в воскресенье были базы разведслужб и базы ПВО.

Он также заявил, что Израиль "пересек все красные линии" в действиях в отношении Бейрута, и "Хезболла" позднее примет решение о новых ударах.

Насралла также сказал, что, по его данным, Израиль не смог сбить ни одной ракеты "Хезболлы".

Ранее в воскресенье в "Хезболле" заявили, что данные израильской стороны об успешных предпринятых заранее контрмерах против атаки движения на Израиль не соответствуют действительности.