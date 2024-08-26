"Хезболла" выпустила в воскресенье по северу Израиля около 230 ракет

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - По подсчетам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ливанское шиитское движение "Хезболла" в воскресенье выпустило по северу Израиля около 230 ракет и более 20 беспилотников, однако большинство из них цели не достигли, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Хезболле" удалось запустить лишь около 230 ракет и более 20 БПЛА. Большая часть из них либо упали, не долетев до израильской территории, либо приземлились на открытой местности, либо были перехвачены средствами ВВС и кораблей ВМС Израиля", - говорится в сообщении Хагари, опубликованном в телеграм-канале армии.

По его словам, около 90% пораженных израильтянами целей были ракетами малой дальности, нацеленными на север Израиля.

Ранее в воскресенье в "Хезболле" заявили, что данные израильской стороны об успешных предпринятых заранее контрмерах против атаки движения на Израиль не соответствуют действительности, а лидер движения Хасан Насралла сказал в своем выступлении, что, по его данным, Израиль не смог сбить ни одной ракеты "Хезболлы".

По данным источников телеканала "Аль-Маядин", "несмотря на все действия израильских военных, выпущенные "Хезболлой" ракеты и беспилотники достигли целей". При этом одновременный запуск 320 реактивных снарядов должен был перегрузить израильские системы ПРО "Железный купол" и другие системы обороны, пока ударные беспилотники атаковали ключевые цели.

"Хезболла" ранее распространило заявление о начале ответных мер на убийство Бейруте в результате удара ЦАХАЛ одного из командиров движения Фуада Шукра.