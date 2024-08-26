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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 22:35

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Тонга в Тихом океане

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,8 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 148 км к северу от столицы Королевства Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 02:29 мск в понедельник землетрясения находился примерно в 2,5 км южнее острова Тофуа составе Королевства Тонга.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,9. Также американские сейсмологи зафиксировали повторные подземные толчки в этом районе с магнитудами 6,1 и 5,3.

Тихий океан Королевство Тонга землетрясение
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