Поиск

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Японии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Филиппинского моря у берегов японского острова Танегасима (префектура Кагосима), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 02:04 по Москве в субботу, эпицентр находился в 165 км южнее города Каноя на острове Кюсю.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 29 км.

Танегасима Япония Филиппинское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Байден запросил у Конгресса продление полномочий на помощь Украине

Байден запросил у Конгресса продление полномочий на помощь Украине
Военная операция на Украине

Байден и Стармер подтвердили готовность продолжать поддержку Украины

Байден и Стармер подтвердили готовность продолжать поддержку Украины

США ввели санкции против трех структур RT

В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет

В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет

Исследование выявило, что Австрия больше всех страдает от овертуризма

Исследование выявило, что Австрия больше всех страдает от овертуризма

Цена Brent превысила $73 за баррель

Власти КНР запретили работу PwC на полгода и оштрафовали компанию на $62 млн

Власти КНР запретили работу PwC на полгода и оштрафовали компанию на $62 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });