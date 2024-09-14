Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Японии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Филиппинского моря у берегов японского острова Танегасима (префектура Кагосима), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 02:04 по Москве в субботу, эпицентр находился в 165 км южнее города Каноя на острове Кюсю.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 29 км.