IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines прекращает научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в Китае и увольняет более 1 тыс. сотрудников. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местные СМИ.

В частности, компания закрывает лаборатории China Development Lab и China Systems Lab, а увольнения коснутся работников в ряде городов, включая Пекин, Шанхай и Далянь.

По данным сайта Jiemian, в прошедшие выходные китайские специалисты IBM в области НИОКР остались без доступа к внутренней сети компании.

О сокращении персонала было объявлено на внутреннем собрании в понедельник, пишут сотрудники в китайских социальных сетях.

"IBM адаптирует деятельность в интересах клиентов, и эти изменения не повлияют на ее способность оказывать поддержку клиентам на всей территории Китая", - цитирует SCMP заявление представителя компании.