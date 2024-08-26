Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 22:35

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников

IBM прекращает научные исследования в Китае и уволит более 1 тыс. сотрудников
Фото: Shen Chunchen/VCG via Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines прекращает научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в Китае и увольняет более 1 тыс. сотрудников. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на местные СМИ.

В частности, компания закрывает лаборатории China Development Lab и China Systems Lab, а увольнения коснутся работников в ряде городов, включая Пекин, Шанхай и Далянь.

По данным сайта Jiemian, в прошедшие выходные китайские специалисты IBM в области НИОКР остались без доступа к внутренней сети компании.

О сокращении персонала было объявлено на внутреннем собрании в понедельник, пишут сотрудники в китайских социальных сетях.

"IBM адаптирует деятельность в интересах клиентов, и эти изменения не повлияют на ее способность оказывать поддержку клиентам на всей территории Китая", - цитирует SCMP заявление представителя компании.

IBM Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило об ударе по энергообъектам, обеспечивавшим ВПК Украины

Парад из шести планет пройдет в небе утром 28 августа

ЦБ Китая влил 300 млрд юаней в финсистему в рамках программы среднесрочного кредитования

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

Каирский раунд переговоров по прекращению огня в Газе завершился без результата

Каирский раунд переговоров по прекращению огня в Газе завершился без результата
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" выпустила в воскресенье по северу Израиля около 230 ракет

Обострение палестино-израильского конфликта

Шеф Пентагона распорядился оставить на Ближнем Востоке две авианосные группы

Задержание Павла Дурова во Франции

Telegram заявил о соблюдении законодательства ЕС

Эрдоган поблагодарил РФ и Азербайджан за самолеты для тушения лесных пожаров

Эрдоган поблагодарил РФ и Азербайджан за самолеты для тушения лесных пожаров

Что произошло за день: воскресенье, 25 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });