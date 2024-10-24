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IBM зафиксировала чистый убыток в III квартале из-за разовых списаний

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines Corp. (IBM) зафиксировала чистый убыток в третьем квартале 2024 года из-за разовых списаний, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $330 млн, или $0,36 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,7 млрд, или $1,84 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Показатель включает в себя единовременные расходы в размере $2,7 млрд, связанные с переводом пенсионных обязательств IBM сторонней страховой компании, о котором было объявлено в сентябре.

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Прибыль без учета разовых факторов составила $2,3 на акцию против $2,2 на акцию годом ранее, что оказалось лучше консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,22 на акцию.

Квартальная выручка IBM увеличилась на 1%, до $15 млрд при среднем прогнозе экспертов в $15,1 млрд. Показатель без учета курсовых разниц повысился на 2%.

Выручка в сегменте программного обеспечения выросла на 9,7%, до $6,52 млрд (прогноз рынка - $6,4 млрд), в сфере инфраструктуры - снизилась на 7%, до $3,04 млрд, в консалтинге показатель уменьшился на 0,5%, до $5,2 млрд.

Компания ожидает, что в текущем квартале темпы роста ее выручки без учета курсовых разниц будут на уровне третьего квартала. IBM также рассчитывает, что ее свободный денежный поток в текущем году превысит $12 млрд.

Акции IBM подешевели на 2,5% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 42,3%.

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