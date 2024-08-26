Ikea планирует запуск P2P-площадки для продажи подержанной мебели компании

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Шведская Ikea планирует запустить электронную площадку, пользователи которой смогут продавать друг другу подержанную мебель компании.

Платформа Ikea Preowned будет тестироваться в Мадриде и Осло до конца текущего года. Об этом сообщил Джеспер Бродин, главный исполнительный директор Ingka, основного оператора магазинов Ikea, в интервью газете Financial Times. Целью компании является запуск этой платформы на глобальном уровне.

"Это мечта, воплощением которой мы занимаемся уже некоторое время, - сказал Бродин. - Сейчас мы можем внедрять более продвинутые и крутые вещи. Есть уверенность в нашем развитии в цифровом направлении".

Создание маркетплейса является частью масштабной трансформации бизнеса Ikea, отмечает FT. Если раньше стратегией компании было открытие за городом крупных торговых центров, в которые покупателям нужно было самостоятельно приехать, чтобы забрать товар, то теперь она фокусируется на онлайн-продажах, размещая магазины в городских центрах.

Ранее Ikea предлагала услугу выкупа подержанной мебели у клиентов для дальнейшей перепродажи в магазинах. Однако платформа Ikea Preowned является более амбициозным проектом и выводит компанию на рынок P2P-продаж.

Продавцам нужно будет указать в Ikea Preowned название продукта и желаемую цену продажи, а также добавить собственные фото товара. Платформа с помощью ИИ-инструментов добавит необходимые технические характеристики, замеры и рекламные изображения товара. Покупателю нужно будет забрать мебель напрямую у продавца, который сможет либо получить за товар непосредственно деньги, либо бонусный ваучер Ikea.

Размещать объявления на платформе в первое время можно будет бесплатно, однако в дальнейшем Ikea может ввести символическую плату за это, отметил Бродин.