Владелец магазинов IKEA сократил годовую прибыль почти вдвое

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ingka Group, владелец и оператор большинства магазинов IKEA по всему миру, снизила чистую прибыль почти вдвое за 2024 финансовый год, который завершился 31 августа.

Она составила 806 млн евро против 1,507 млрд евро годом ранее, сообщила компания. Операционная прибыль сократилась на 28% - до 1,253 млрд евро с 2,007 млрд евро.

Выручка уменьшилась на 5,5% - до 41,864 млрд евро по сравнению с 44,3 млрд евро годом ранее. Снижение цен на тысячи товары обошлось компании более чем в 2,1 млрд евро, говорится в отчетности.

Число посетителей магазинов IKEA выросло на 3,3%. Количество пользователей, которые заходили на интернет-сайты, увеличилось на 28%, при этом они сделали на 9% больше заказов, чем в прошлом фингоду.

На Европу приходилось 72,7% продаж, на Северную и Южную Америку - на 18,1%, на Азию - 9,2%. Лидерство среди стран занимает Германия - 15,5% общего объема продаж, США - 13,2% и Франция - 9,3%.

Ingka планирует инвестировать 7,5 млрд евро в возобновляемые источники энергии до 2030 года, из которых 4,2 млрд евро уже были потрачены. На начало 2024 фингода 79,2% потребляемой компанией электроэнергии приходилась на ВИЭ, отмечается в сообщении.

Ingka работает в 31 стране, где управляет более чем 570 магазинами и 35 торговыми центрами.