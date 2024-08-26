В Минобороны Польши заявили, что страна находится в состоянии гибридной войны

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Польша находится в состоянии гибридной войны, заявил в понедельник заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

"То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше, - это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны", - сказал замглавы Минобороны, которого цитирует агентство PAP.

Сообщается, что "в этом контексте он указал на ситуацию на границе с Беларусью и иностранные метеозонды, которые появляются в Польше".

Томчик назвал метеозонды "инструментом стоимостью в несколько сотен долларов, который очень легко может повлиять на всех нас. Им нужно лишь несколько слов на кириллице и все порталы в Польше об этом напишут". По словам замминистра обороны, цель запуска таких шаров - "вызвать дискуссии и разногласия в обществе, чтобы граждане не верили в свое государство".

Как сообщалось, на прошлой неделе на территории Польши упали несколько метеозондов "с кириллическими надписями". В настоящее время польские военные также ведут поиски летательного объекта, предположительно - беспилотника, который 26 августа пересек границу со стороны украинского города Червонограда и углубился в воздушное пространство Польши на 25 км южнее города Грубешува (Люблинское воеводство).